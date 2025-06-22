شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: تفعيل الدفاعات الجوية بـ بندر عباس.. وإسقاط 13 مسيّرة إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلامية إيرانية، مساء اليوم /السبت/ بتفعيل منظومة الدفاع الجوي في "بندر لنكه" و"بندرعباس" عقب رصد الطائرات الإسرائيلية في جنوب البلاد، مشيرة إلى إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في تبريز، و12 طائرة مسيّرة إسرائيلية في همدان.



وأشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء إلى أنه عقب رصد الطائرات الإسرائيلية في جنوب البلاد، فعّلت وحدات الدفاع الجوي في بندر لنكه وبندرعباس أنظمتها فورًا، وتمكنت من تعقّب وإسقاط عدد من الطائرات المسيّرة، منوهة بأن عمليات التصدي ما زالت جارية، وقد حققت حتى الآن نتائج ناجحة.

وفي السياق، أسقط الدفاع الجوي في محافظة أذربيجان الشرقية سادس طائرة مسيّرة إسرائيلية.



كما أعلن مقر الدفاع الجوي في غرب إيران عن إسقاط 12 طائرة مسيّرة هجومية واستطلاعية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في محافظة همدان.

ووفقًا للعلاقات العامة للدفاع الجوي في المنطقة الغربية، فقد تم التعرف على هذه الطائرات وإسقاطها، وقد عُثر على حطام 8 طائرات منها، وتم تسليمها إلى قيادة الدفاع المركزية، مشيرة إلى أنه رغم تضرر بعض الأنظمة الدفاعية منذ بدء العدوان، تم إصلاحها أو استبدالها سريعًا.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات في محافظة "قم" الإيرانية عن إصابة إحدى القواعد العسكرية القديمة والمُخلاة بصاروخ إسرائيلي، ما أسفر عن إصابة شخص.