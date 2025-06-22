شكرا لقرائتكم خبر عن اليماحي يثمن جهود الاتحاد البرلماني العربي في دعم القضايا العربية وتعزيز العمل المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بالدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني العربي في تعزيز العمل البرلماني المشترك، ودعم قضايا الأمة العربية، وتوحيد المواقف البرلمانية تجاه التحديات الإقليمية والدولية، ودعم مسيرة التنمية في الدول العربية.



وثمّن اليماحي، في بيان صحفي، اليوم/السبت/، بمناسبة الذكرى الـ 51 لتأسيس الاتحاد البرلماني العربي، الجهود التي يقوم بها الاتحاد بقيادة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، متمنيًا له دوام التوفيق في قيادة هذه المؤسسة البرلمانية العربية العريقة نحو آفاق أوسع من الإنجاز والتكامل.



وأعرب اليماحي، عن اعتزازه بالشراكة المؤسسية الراسخة التي تجمع البرلمان العربي بالاتحاد البرلماني العربي والتعاون من أجل ترسيخ مفاهيم الوحدة والتضامن خدمة للقضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.