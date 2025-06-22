شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على الرئيس التونسى السابق المنصف المرزوقى بالسجن 22 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب فى المحكمة الابتدائية بتونس حكما غيابيا بالسجن لمدة اثنين وعشرين عاما مع النفاذ العاجل بحق الرئيس التونسى الأسبق المنصف المرزوقى، بحسب "موزاييك".

كما أصدرت الدائرة ذاتها الحكم نفسه على كل من عماد الدائمى، المستشار السابق للمرزوقى، وعبد الرزاق الكيلانى، عميد المحامين سابقا.

وشمل الحكم ذاته متهمين اثنين آخرين.

وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت سابقًا إحالة المرزوقى والدائمي والكيلاني والمتهمين الآخرين، وهم فى حالة فرار، إلى الدائرة الجنائية المتخصصة بقضايا الإرهاب فى المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمتهم بتهم وجرائم ذات طابع إرهابى.

جدير بالذكر، أن القضية تتعلق بتصريحات وندوة صحفية عقدها المرزوقى خارج تونس، واعتُبرت هجوما على مؤسسات الدولة وبعض القضاة، من خلال "نسبة أمور غير صحيحة إليهم"، و"المساس بسمعتهم والتحريض ضدهم بما يعرّض حياتهم للخطر".

يشار إلى أن المنصف المرزوقى، وهو طبيب وسياسى تونسى من مواليد 7 يوليو 1945، شغل منصب الرئيس الرابع للجمهورية التونسية، وتولى الرئاسة بصفة مؤقتة بين عامى 2011 و2014 خلال مرحلة الانتقال الديمقراطى التى أعقبت سقوط نظام زين العابدين بن على.