شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: الاعتداءات الإسرائيلية على إيران تُهدد أمن المنطقة واستقرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت السعودية الاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه إيران والتي تمس سيادتها وأمنها، وتُمثل انتهاكا ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، وتُهدد أمن المنطقة واستقرارها، داعية إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتجنب التصعيد، والعودة للمسار التفاوضي بين إيران والمجتمع الدولي.



جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم /السبت/ في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الـ 51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).



وأكد الأمير فيصل أن المملكة تولي جل اهتمامها بالقضية الفلسطينية، وبذلت جميع الجهود لاحتواء الأزمة القائمة في قطاع غزة، ومعالجة الوضع الإنساني الحرج، والسعي نحو إنهاء الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وتوحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه الأزمة، والتأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع.



وأشار إلى استمرار المملكة في دعم جهود حل الأزمة في اليمن، والسعي إلى عودة السلام واستتباب الأمن والاستقرار فيها، مجددا التأكيد على مبادرة المملكة لإنهاء الحرب، والتوصل إلى حل سياسي شامل.