شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 5 فلسطينيين، اليوم /السبت/ في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال قصفت حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد كل من عمر عبد المنعم حمادة، وعمار عبد المنعم حمادة، ومحمد عبد المنعم حمادة، وبشار أحمد حمادة، وعمار زكريا صالح.

وذكرت مصادر طبية أن مستشفيات القطاع استقبلت أكثر من 200 شهيد و1037 مصابا خلال 48 ساعة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 55 ألفا و908 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 131 ألفا و138 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم، عددا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة.

ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية ومحلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وقريتي قراوة بني زيد غرب المحافظة، وقرية مزارع النوباني شمالا، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وذكرت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال واصلت اقتحامها لبلدة عارورة شمال غرب رام الله منذ يوم أمس وبلدة بيت ريما المجاورة لها منذ فجر اليوم، وقرية برقا منذ أمس، دون الإبلاغ عن اعتقالات.