شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبحث مع باكستان وموريتانيا وكازاخستان المستجدات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت السعودية، اليوم /السبت/ مع كل من باكستان، وموريتانيا، وكازاخستان، المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.



وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الأمير فيصل بن فرحان التقى، اليوم، بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان إسحاق دار، على هامش اجتماع الدورة الـ 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.



كما التقى وزير الخارجية السعودي بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، حيث بحثا سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وفي لقاء آخر، ناقش الأمير فيصل بن فرحان مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية كازاخستان مراد نورتليو، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.