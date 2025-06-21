شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تحذر من الاستغلال الإسرائيلي للتصعيد وتعميق جرائمه في غزة والضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من الاستغلال الإسرائيلي للحرب الدائرة في المنطقة لتعميق جرائم القتل والتهجير والضم والاستفراد العنيف بالشعب الفلسطيني وحقوقه، ومحاولات حكومة الاحتلال صرف أنظار المجتمع الدولي والدول عن التصعيد الحاصل في ارتكاب المجازر الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين الذين ينتظرون على أعتاب مراكز توزيع المساعدات، وكذلك منازلهم وممتلكاتهم ووجودهم كما يحدث يوميا في قطاع غزة وشمال الضفة ومخيماته.



وشددت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - على ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف التصعيد المتواصل في انتهاكات المستوطنين وإرهابهم، وفرض أطواق عسكرية غير مبررة تقطع أوصال الضفة وتحول مناطقها إلى سجون حقيقية تقوض حق المواطنين الفلسطينيين في الحياة وحرية الحركة والتنقل والوصول للمراكز الصحية والتعليمية والاقتصادية ودور العبادة خاصة في القدس.



وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بردود فعل تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، مؤكدة استمرار جهودها واتصالاتها بهذا الخصوص مع الدول كافة ومكونات المجتمع الدولي لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن فتح مسار سياسي والاعتراف بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة على طريق تجسيدها على الأرض هو الطريق الوحيد لحماية حل الدولتين وتنفيذه، وتحقيق السلام وأمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.