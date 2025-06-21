شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع جديد فى خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة فى محافظتى غزة والشمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية عن تعرض خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة لانقطاع جديد فى محافظتى غزة وشمال غزة، وذلك فى ظل استمرار الانقطاع القائم على خدمات الاتصالات فى محافظات جنوب ووسط القطاع منذ أكثر من ثلاثة أيام.



وأكدت الهيئة فى بيان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الطواقم الفنية لشركة الاتصالات تبذل جهودا كبيرة لإعادة الخدمات فى أسرع وقت ممكن، إلا أن الاستهداف المتكرر للبنية التحتية والمسارات الرئيسية فى عدة مناطق يعيق عمليات الإصلاح ويحول دون استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.



وأضافت أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع، مؤكدة التزامها الكامل بالعمل مع كافة الجهات المعنية لضمان إعادة الخدمات وضمان حق المواطنين فى الوصول إلى الاتصالات، خصوصا فى ظل الظروف الإنسانية الحرجة التى يشهدها قطاع غزة.