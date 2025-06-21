شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: سقوط مسيرات في مناطق بالمملكة ونؤكد ضرورة اتباع الإرشادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مديرية الأمن العام الأردنية إن بلاغات عديدة وردت منذ صباح اليوم حول حوادث سقوط مسيرات وأجسام مشبوهة في مناطق عدة من المملكة.

وأضافت أنّ هذه الحوادث تسبب بأضرار مادية في منزل ومركبة في موقع واحد فقط في منطقة الذنيبة في الرمثا، دون تسجيل أيّة إصابات بشرية أو أضرار بحمد الله في أيّ من المواقع الأخرى، فيما باشرت الأجهزة الأمنيّة والعسكرية المختصّة بالتعامل معها والتحقيق فيها.

وجدّدت مديرية الأمن العام الأردنية تحذيرها بضرورة عدم الاقتراب من أيّة أجسام مشبوهة قد تكون خطيرة جداً بسبب ما قد تحتويه من مواد متفجرة أو سامّة.

وأكدت ضرورة التعاون بالإبلاغ المباشر عن هذه مثل الحوادث على هاتف الطوارئ الموحد 911، وفتح المجال أمام الأجهزة المختصّة للتعامل والتحقيق.