شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: 6 رحلات يومية لنقل الحجاج الإيرانيين من جدة إلى منفذ عرعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الجهات المعنية تنظيم مغادرة الحجاج الإيرانيين من المملكة العربية السعودية بعد انتهاء مناسك الحج، حيث تُسير ست رحلات جوية يوميًا من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إلى مطار عرعر، تمهيدًا لعودتهم إلى بلادهم عبر منفذ عرعر البري.

يأتي هذا الترتيب في إطار التنسيق المشترك بين الجهات السعودية المختصة لضمان سلاسة الإجراءات وسرعة تفويج الحجاج، وسط جهود مكثفة لتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير لضيوف الرحمن خلال مرحلة مغادرتهم، امتدادًا لما حظوا به من عناية وخدمة طوال فترة وجودهم في المشاعر المقدسة.

وتسير عمليات التفويج بانضباط عالٍ ووفق جدول دقيق، بالتعاون مع الجهات الأمنية والخدمية، لضمان سلامة مغادرة الحجاج.