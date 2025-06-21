شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف: آلية المساعدات الأمريكية تبدو مصيدة للموت بعد تكرار حوادث إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كاظم أبو خلف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن آلية المساعدات الأمريكية تبدو للمراقبين مصيدة للموت بعد تكرار حوادث إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يسعون إلى الحصول على ما يبقيهم على الحياة.



وقال أبو خلف - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن أكبر مؤشر على أن الوضع في قطاع غزة من ناحية المساعدات والجوع وسوء التغذية كارثي بامتياز هو استمرار ذهاب المواطنين الى تلك المراكز لتوزيع المساعدات على الرغم من تكرار حوادث إطلاق النار لأكثر من 5 مرات".



وأضاف أننا أصدرنا بيانا بالأمس أكدنا خلاله انضمام أكثر من 5 آلاف طفل في شهر واحد فقط لمن يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية للأطفال من 6 أشهر وحتى 5 سنوات ووصل منهم أكثر من 600 طفل إلى مرحلة تسمى سوء التغذية الحاد الوخيم وهى المرحلة الأشد فتكا وإذا لم يتم تدارك الأمر سيكون هناك خطرا حقيقيا على حياتهم.



وأشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر 2023 ومعدل قتل الأطفال اليومي في قطاع غزة حوالي 27 طفلا ، ولا يوجد مكان في العالم يقتل فيه هذا العدد من الأطفال ، وأيضا لا يوجد مؤشر على ممارسة الحرص على حياة الأطفال في قطاع غزة.



وشدد على أن أهم مبادئ العمل الإنساني في الأمم المتحدة هى الحيادية وعدم الانحياز والاستقلالية التشغيلية ونحن كمنظمة تابعة للأمم المتحدة نتعرض للاتهام من طرفي النزاع وهو ما يدل على أننا على مسافة واحدة من الجميع.



وكانت الأمم المتحدة قد أبقت إسرائيل ضمن القائمة السوداء للأطراف التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في مناطق النزاع خلال 2024.



ووصف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها الطرف الذي قتل وشوه الأطفال والطرف الذي هاجم المدارس والمستشفيات ، داعيا الى محاسبة اسرائيل على تلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.