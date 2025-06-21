شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تجلى مواطنيها المقيمين فى إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجلت الإمارات عدداً من مواطنيها المقيمين في إيران، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي إطار حرصها الدائم على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، نفذت دولة الإمارات عمليات الإجلاء بنجاح وبتسهيل وتنسيق مع الجانب الإيراني لتأمين عودتهم سالمين إلى وطنهم.

من جهة ثانية ، تقوم دولة الإمارات باتصالات ومشاورات دبلوماسية مكثفة مع الأطراف المعنية والشركاء الاستراتيجيين، تتركز على سبل تعزيز جهود تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، من منطلق الحرص على تغليب الدبلوماسية والحوار كخيار وحيد، وضمن أسس شاملة تحقق الاستقرار والعدالة والازدهار لشعوب المنطقة.

وتتوالى فصول المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل ويرتفع معها منسوب القلق الإقليمى والدولى لما يمكن أن تسفر عنه تلك المواجهات من تداعيات تتجاوز حدود المنطقة.

وفى تصعيد جديد لهذه المواجهات، شنت إسرائيل، السبت، سلسلة من الغارات الجوية على مواقع في وسط إيران، شملت محافظة أصفهان وقم، وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، اغتيال سعيد إيزادي قائد وحدة فلسطين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة على شقته بمدينة قم الإيرانية.

وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية أن إيزادي كان وراء خطة تدمير إسرائيل من خلال تنسيق الهجمات على إسرائيل من جبهات متعددة.

كما أعلن جيش الاحتلال اغتيال شخصية بارزة في منطقة سالاريا، مؤكدا لاحقاً اغتيال أمين فور جودخي، قائد وحدة الطائرات المسيرة الثانية في الحرس الثوري الإيراني.

ليصبح عدد القادة العسكريين البارزين الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بدء الغارات على إيران نحو 30 قائداً عسكرياً كبيراً، على رأسهم رئيس الأركان اللواء محمد باقري، وحسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني منذ عام 2019.

كما أعلن سلاح الجو الإسرائيلي شن موجة جديدة من الغارات على مواقع لتخزين الصواريخ وإطلاقها في وسط إيران، في إطار التصعيد المستمر بين البلدين.