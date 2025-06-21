شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم المركزي السوري: رفع سويسرا للعقوبات عن مصرف سوريا تطور مهم وإيجابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية بقرار سويسرا رفع العقوبات عن البنك المركزي معتبراً هذه الخطوة تطوراً مهماً وإيجابياً في مسار إعادة بناء العلاقات المالية والتجارية بين البلدين.



وأوضح الدكتور الحصرية - في منشورعلى صفحته الرسمية في الفيسبوك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية - أنه لطالما كانت للمصرف المركزي في الماضي علاقات مصرفية وثيقة مع عدد من المصارف السويسرية ، حيث لعب دوراً محورياً في إدارة استثمارات احتياطي الدولة، ودعم التبادلات التجارية والمالية مع الجانب السويسري، بما يعكس الثقة المتبادلة، ويعزز من استقرار العلاقات الاقتصادية.

وأعرب حاكم البنك المركزي السوري عن أمله بأن تشكل هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من التعاون البنّاء، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً أوسع لتعزيز الاقتصاد الوطني.