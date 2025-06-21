شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة والبحرين توقعان اتفاق شراكة بمليارى جنيه إسترليني لتعزيز الاقتصاد البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، توقيع اتفاق شراكة استراتيجية مع البحرين يضخ استثمارات بقيمة ملياري جنيه إسترليني في قطاعات النمو الحيوية بالمملكة المتحدة، في خطوة اعتبرتها لندن دفعة كبيرة لاقتصادها وخطوة تعزز العلاقات الثنائية.

وقال وزير الأعمال والتجارة البريطاني جوناثان رينولدز، حسبما أوردت الحكومة البريطانية، إن الاتفاق يمثل "تصويتًا كبيرًا بالثقة" في الاقتصاد البريطاني، موضحًا أن الاستثمارات ستركز على قطاعات الخدمات المالية، والطاقة النظيفة، والتصنيع، والتكنولوجيا، بما يتماشى مع الاستراتيجية الصناعية الحديثة للحكومة.

ويعد الاتفاق، الذي أطلق عليه "شراكة الاستثمار والتعاون الاستراتيجية"، مضاعفة للالتزام السابق البالغ مليار جنيه إسترليني في عام 2023، ويأتي في وقت تستعد فيه الحكومة البريطانية لنشر استراتيجيتها الصناعية الجديدة، ضمن ما يسمى "خطة التغيير".

وجاء توقيع الاتفاق خلال لقاء رئيس الوزراء البريطاني بنظيره البحريني وولي العهد، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في لندن، حيث أكد الجانبان التزامهما بتعميق التعاون الدفاعي والاقتصادي؛ تزامنًا مع انضمام المملكة المتحدة رسميًا إلى اتفاق "الاندماج الأمني والازدهار الشامل" الذي يجمع بين الولايات المتحدة والبحرين.

وأشادت وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز، بالاتفاق، واعتبرته انعكاسًا لاستقرار الاقتصاد البريطاني وجاذبيته المتزايدة للاستثمار، مشيرة إلى أن الشراكة ستخلق وظائف جيدة بأجور مناسبة في جميع أنحاء البلاد.

وتسعى الحكومة البريطانية إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الخليج كجزء من جهودها لتحفيز النمو ورفع مستويات الأجور، وتوسيع فرص الاستثمار والشراكة مع حلفاء استراتيجيين في المنطقة.