شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى آداب زيارة المسجد النبوى؟.. "الحج" السعودية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الحج والعمرة السعودية سبعة آداب شرعية دعت زائري المسجد النبوي إلى الالتزام بها أثناء زيارتهم، مشددة على أهمية التحلي بالسكينة والوقار، والتقيد بالتعليمات التي تعزز روح الاحترام لهذا المكان المقدس.

وشملت الآداب التي أكدت عليها الوزارة دخول المسجد بالرجل اليمنى مقرونًا بقراءة دعاء الدخول، وخفض الصوت داخل المسجد، والمُحافظة على الوقار في التصرفات والحركة، والسلام على النبي محمد وصاحبيه رضي الله عنهما عند المرور بالمواجهة الشريفة.

كما دعت إلى تقديم القدم اليسرى عند الخروج من المسجد، وقراءة دعاء الخروج، اقتداءً بالسنة النبوية.

وأكدت الوزارة أن هذه التوجيهات تأتي في إطار جهودها التوعوية لضمان أداء الزوار عباداتهم ونسكهم في المسجد النبوي بما يتوافق مع التعاليم الشرعية، ويُسهم في تهيئة أجواء من الخشوع والطمأنينة داخل أروقة المسجد.

ومن جهة أخرى ، أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن عدد المستفيدين من خدمة الإرشاد المكاني "اسألني" خلال موسم الحج بلغ أكثر من مليون و200 ألف مستفيد، وأن الخدمة أسهمت في تسهيل وصولهم وتنقلهم في البيت العتيق، وتحديد مواقع الشعائر الدينية والمعالم الرئيسة، بما فيها صحن المطاف ومبنى المسعى، وكيفية الوصول إليها عبر مسارات حركة مباشرة، يتمكن من خلالها ضيف الرحمن من تحديد موقعه الفعلي وتحديد وجهته المطلوبة، كما تتيح "الخريطة التفاعلية الرقمية للإرشاد المكاني" التعرف على مواقع الخدمات في المسجد الحرام بعدة لغات.

وتشمل هذه المواقع: مكاتب الإرشاد، ومواقع توزيع العربات، ومكاتب المفقودات، ومواقع رعاية التائهين، إضافة إلى المراكز الصحية.