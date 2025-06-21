شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان: غرق سفينة تجارية قرب سواحل صلالة وإنقاذ طاقمها المكون من 20 شخصًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مركز الأمن البحري بسلطنة عمان، اليوم السبت، بغرق سفينة تجارية باسم "فونكس 15"، وتحمل علم جزر القمر على بُعد 20 ميلًا بحريًا جنوب شرق صلالة، مشيرًا إلى أنه تم إنقاذ طاقم السفينة المكون من 20 شخصًا بواسطة السفينة التجارية "جلف بركة" التي كانت قريبة من الموقع. وفق وكالة الأنباء العمانية.

كانت السفينة حاملة علم جزر القمر، وغرقت على بُعد 20 ميلًا بحريًا جنوب شرق صلالة.