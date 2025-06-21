شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات والداخلية السورية تعلنان القبض على ابن عم بشار الأسد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز الاستخبارات العامة السورية بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية السورية من استدراج وسيم الأسد ابن عم الرئيس السابق بشار الاسد، موضحة أن هذا يُعتبر من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام السوري السابق.

وأكدت وزارة الداخلية السورية في بيان لها، أن العملية نُفذت بواسطة إحدى فرق إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية السورية، وذلك من خلال كمين مُحكم أسفر عن القبض عليه بنجاح، مضيفة: تعكس هذه الخطوة التزامنا القوي بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.



