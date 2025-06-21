شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر طبية فلسطينية: 18 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 18 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم /السبت/، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بينهم 11 شهيدا من منتظري المساعدات.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة 10 آخرين على الأقل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء انتظارهم أمام نقطة "توزيع مساعدات"، غرب مدينة رفح جنوب القطاع، فيما أشارت إدارة مستشفى العودة في النصيرات، إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين برصاص الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات قرب مفترق الشهداء وسط القطاع، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرات الاحتلال على حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

واستشهد ثلاثة أشقاء في غارة للاحتلال على شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال شمال غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 186 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.