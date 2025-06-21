الخليج اليوم .. محمد بن راشد: إنشاء وزارة للتجارة الخارجية وتعيين ثاني الزيودي وزيرا لها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الجمعة، عن تغييرات في حكومة الإمارات، واعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية، كعضو استشاري في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية، ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية كافة بداية من يناير 2026.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه في منصة "إكس": "الإخوة والأخوات.. بعد التشاور مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واعتماده، نعلن عن بعض التغييرات في حكومة دولة الإمارات كالتالي: إنشاء وزارة للتجارة الخارجية في حكومة الإمارات، وتعيين الدكتور ثاني الزيودي وزيراً للتجارة الخارجية، وتغيير اسم وزارة الاقتصاد لتكون وزارة الاقتصاد والسياحة ويتولاها عبدالله بن طوق المري".

وأضاف: "ونعلن أيضا أنه سيتم اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية، كعضو استشاري في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية كافة، بداية من يناير 2026 بهدف دعم صناعة القرار في هذه المجالس وإجراء تحليلات فورية لقراراتها وتقديم المشورة الفنية لها ورفع كفاءة السياسات الحكومية التي تتبناها هذه المجالس في القطاعات كافة"، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وتابع: "العالم يمر بمرحلة إعادة تشكيل شاملة، علمياً، واقتصادياً، ومجتمعياً، وهدفنا الاستعداد من اليوم للعقود القادمة، وضمان استمرار الرفاه والحياة الكريمة للأجيال القادمة".

يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" منحت دولة الإمارات تصنيفًا ائتمانيًا عند مستوى AA بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن التصنيف والنظرة المستقبلية يعكسان تقييمها لمتانة المركزين المالي والخارجي لدولة الإمارات.

وفي فبراير 2025، توقع وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، نمو اقتصاد بلاده بنسبة تتراوح من 5 إلى 6% خلال عام 2025، بدعم من نمو قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.

وقال المري، إن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بلغ 4.8% بين عامي 2021 و2024، في حين وصل متوسط نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 6.2%، كما وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 75% في الناتج المحلي الإجمالي.

أضاف أن الإمارات لديها استراتيجية تشمل الاقتصاد الدائري واقتصاد الفضاء وقطاعات الاقتصاد الجديدة إضافة إلى بحث التكتلات الاقتصادية الجديدة وعقد الشراكات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".