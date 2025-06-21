الخليج اليوم .. إجلاء 506 مواطنين عمانيين من إيران والعراق

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الخارجية العُمانية إجلاء 506 عمانيين، إضافة إلى رعايا دول أخرى من العراق وكذلك من إيران في ظل التصعيد مع إسرائيل.

وقالت الخارجية عبر وكالة الأنباء العمانية، إنها نفذت تأمين عودة "193" مواطناً عُمانياً من ميناء بندر عباس إلى ميناء خصب، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإجلاء المعتمدة.

وأضافت: "في إطار التعاون الإنساني، شملت المرحلة أيضاً عودة "158"من رعايا دول أخرى ممن تيسّر عبورهم عبر عُمان في ظل الظروف الراهنة".

في سياق متصل، جرى تأمين عودة "155" مواطناً عُمانياً وعدد من رعايا الدول الأخرى جواً من العراق إلى عُمان، وذلك في إطار التنسيق القائم مع الجهات المعنيّة وسفارة سلطنة عُمان في بغداد.

في حين تُواصل الوزارة، بالتعاون مع بعثات سلطنة عُمان في الخارج، تنفيذ مراحل خطة الإجلاء لضمان عودة جميع المواطنين العُمانيين إلى أرض الوطن بأمان.