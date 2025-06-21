شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس أركان للجيش الكويتى يؤكد أهمية رفع درجات الجاهزية فى ظل المتغيرات المتسارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح، أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد ورفع درجات الجاهزية واليقظة في ظل المتغيرات المتسارعة، مشددا على أن القوة الجوية وسلاح الدفاع الجوي يمثلان خط الدفاع الأول عن سماء الوطن.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن رئاسة أركان الجيش الكويتى عقب زيارة ميدانية قام بها اللواء الركن طيار، صباح الجابر، إلى عدد من القواعد الجوية والمواقع التابعة لسلاح الدفاع الجوي للاطلاع ميدانيا على مستوى الجاهزية القتالية والفنية والاطمئنان على كفاءة منظومات الدفاع الجوي والإجراءات المتبعة لتعزيز الكفاءة العملياتية الجوية.

وشدد اللواء الركن طيار، صباح الجابر، خلال الجولة على أهمية المحافظة على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد على مدار الساعة، مشيدا بالروح المعنوية العالية والانضباط وبما شاهده من مستوى متميز في الأداء؛ مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة ويجسد روح الالتزام والولاء للوطن.

وذكر البيان أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تهدف إلى التأكد من الجاهزية الشاملة والاستعداد التام للجيش الكويتي بمختلف تشكيلاته للتعامل مع كافة التحديات والظروف بما يضمن أمن البلاد واستقرارها.