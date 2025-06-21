شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 فلسطينيين جراء اعتداء جنود الاحتلال ومستوطنين عليهم فى الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 6 فلسطينيين برضوض جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنين عليهم في مدينة الخليل ومسافر يطا جنوباً.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طواقم الهلال الأحمر في الخليل نقلت أربعة مواطنين إلى مستشفى الخليل الحكومي جراء إصابتهم برضوض عقب اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب المبرح في منطقة “قب الجانب” بالمدينة.

كما هاجم مستوطنو “سوسيا” المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم بمسافر يطا، والمدججون بالسلاح، منازل المواطنين في منطقة “اشكاره” المجاورة لقرية سوسيا، ما أدى لإصابة مواطنين برضوض نُقلا إثرها من قبل طواقم الهلال الأحمر لتلقي العلاج في مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا.