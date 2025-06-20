شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية السورية تحول رحلات غد لمطار حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخطوط الجوية السورية اليوم الجمعة، أن رحلات يوم غد ستُنفّذ عبر مطار حلب الدولي، مع تنظيم نقل الركاب بواسطة باصات خاصة بين دمشق ومطار حلب الدولي.



وأوضحت الخطوط الجوية السورية عبر قناتها على التلجرام - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" - أنه بالنسبة لرحلات المغادرة إلى الخارج، فسيجري انطلاق الباصات من منطقة العدوي في دمشق إلى مطار حلب الدولي، ثم تقلع الرحلات من هناك إلى وجهاتها الخارجية.



أما بخصوص رحلات الوصول من الخارج، فسيتم نقل الركاب لدى وصولهم إلى مطار حلب الدولي بواسطة باصات خاصة إلى منطقة العدوي في دمشق.



وكانت أعلنت الخطوط الجوية السورية أمس استمرار تحويل رحلاتها الجوية من مطار دمشق إلى مطار حلب، نتيجة استمرار إغلاق الأجواء والممرات الجوية المؤدية إلى مطار دمشق، نتيجة التصعيد العسكري الحاصل في المنطقة.

وفي سياق متصل، أطلقت الخطوط الجوية السورية موقعاً إلكترونياً مؤقتاً بعنوان ‏www.syrian-airlines.net، بهدف تمكين المسافرين من متابعة آخر المستجدات المتعلقة برحلاتها، بما في ذلك جداول الرحلات المعتمدة رسمياً.



وأوضحت الخطوط الجوية السورية عبر قناتها على التلغرام أن الموقع سيوفر شريطاً إخبارياً محدثاً بشكل مستمر يعرض مواعيد الرحلات ومعلومات التشغيل التي يتم اعتمادها أولاً بأول، تيسيراً للمسافرين الذين قد يتعذر عليهم متابعة وسائل التواصل الاجتماعي.



وأشارت إلى أهمية متابعة المسافرين للموقع بانتظام للحصول على معلومات رسمية ودقيقة تساعدهم على التخطيط لسفرهم بسهولة.



وكانت أعلنت الخطوط الجوية السورية أمس استمرار تحويل رحلاتها الجوية من مطار دمشق إلى مطار حلب، نتيجة استمرار إغلاق الأجواء والممرات الجوية المؤدية إلى مطار دمشق نتيجة التصعيد العسكري الحاصل في المنطقة.



وعلى صعيد آخر، أفادت سانا بسقوط مسيرتين في محيط تل الجابية شمال غربي مدينة نوى وشمال مدينة جاسم جراء القصف الإسرائيلي الإيراني المتبادل، دون وقوع أي إصابات مادية أو بشرية.