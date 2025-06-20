شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل 12 من المليشيات الإرهابية فى عملية عسكرية فى إقليم شبيلى الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت قوات جهاز الأمن والمخابرات الصومالي، عملية عسكرية ضد عناصر إرهابية في منطقة الريفية قرب مديرية "آدم يبال" في إقليم شبيلي الوسطى؛ ما أدى إلى مقتل 12 من عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.



واستهدفت العملية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية - منزلًا يقع في مديرية "آدم يبال" تستخدمه المليشيات الإرهابية لجمع المعدات العسكرية لصالحها.



وأكد الضباط - الذين قادوا العملية العسكرية - أنهم كبدوا العناصر الإرهابية خسائر فادحة جراء العملية وتم إفشال المخطط الإرهابي.



ويجري التقييم لحصيلة الخسائر التي تكبدتها المليشيات جراء العملية العسكرية، وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.