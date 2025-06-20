شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تدعو إسرائيل لاحترام القانون الدولي وتسهيل المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، عن قلق بلاده العميق إزاء تصاعد الهجمات المتبادلة في المنطقة، داعيًا إلى حل النزاع عبر الحوار.



وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان اليوم الجمعة، أن المحادثة تناولت أيضًا الوضع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير الياباني على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل تسهيل الإفراج عن الرهائن وتحسين الوضع الإنساني.



ودعا "إيوايا"، إسرائيل إلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وضمان حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات.



من جانبه، عرض "جدعون ساعر" موقف إسرائيل، مؤكدًا استعدادها للتعاون في تأمين سلامة المواطنين اليابانيين.