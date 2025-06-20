شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب العراق لدى مجلس الأمن: 50 طائرة حربية إسرائيلية انتهكت مجالنا الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مندوب العراق لدى مجلس الأمن أن 50 طائرة حربية إسرائيلية انتهكت المجال الجوى العراقى، مؤكدا "لن نقبل بأن نكون ساحة لتصفية الحسابات".

وحذرمندوب العراق من جر المنطقة إلى صراع إقليمى، مؤكدا رفضه القاطع انتهاك إسرائيل لأجواء العراق.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم أن إيران لديها 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية، وأكد نتنياهو خلال زيارته لمعهد وايزمان الذى قصفته إيران قبل أيام أن "هدفنا تدمير برنامج إيران النووي ولدينا القدرات اللازمة".

وأضاف نتنياهو "النظام الإيراني إرهابي ولا ينبغي له أن يمتلك سلاحا نوويا، مؤكدا " ترامب قائد عظيم ونشكره على مساعدتنا".