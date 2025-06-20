شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و200 ألف مستفيد من خدمة "اسألنى" خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن عدد المستفيدين من خدمة الإرشاد المكاني "اسألني" خلال موسم الحج بلغ أكثر من مليون و200 ألف مستفيد، وأن الخدمة أسهمت في تسهيل وصولهم وتنقلهم في البيت العتيق، وتحديد مواقع الشعائر الدينية والمعالم الرئيسة، بما فيها صحن المطاف ومبنى المسعى، وكيفية الوصول إليها عبر مسارات حركة مباشرة، يتمكن من خلالها ضيف الرحمن من تحديد موقعه الفعلي وتحديد وجهته المطلوبة، كما تتيح "الخريطة التفاعلية الرقمية للإرشاد المكاني" التعرف على مواقع الخدمات في المسجد الحرام بعدة لغات.

وتشمل هذه المواقع: مكاتب الإرشاد، ومواقع توزيع العربات، ومكاتب المفقودات، ومواقع رعاية التائهين، إضافة إلى المراكز الصحية.

وأشارت إلى استخدام أحدث التقنيات والأساليب الحديثة في تقديم الخدمات المتنوعة بالمسجد الحرام خلال موسم حج هذا العام؛ بهدف التسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم وعباداتهم.