شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شهداء فى نيران وغارات الاحتلال الإسرائيلى المتواصلة على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد مواطن ونجله اليوم الجمعة، فى غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلى على منزل فى حى التفاح شرق مدينة غزة، وفقا للمصادر الطبية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأنه وسط القطاع، استشهد مواطنان وأصيب آخرون، في غارة شنتها طائرات الاحتلال على منزل لعائلة العديني في محيط شارع المزرعة جنوب مدينة دير البلح، وفي جنوب القطاع، استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، بنيران الاحتلال الإسرائيلي، أثناء انتظارهم قرب نقطة توزيع مساعدات شمال غرب رفح.

وصباح وفجر اليوم، استشهد 35 مواطنا وأصيب آخرون، في مجزرتين جديدتين ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأفاد مستشفى العودة في مخيم النصيرات، بوصول جثامين 23 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، جراء استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات بالقرب من "مفترق الشهداء" شمال المخيم، وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 12 مواطنا وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة عايش بمنطقة المعسكر غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 186 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.