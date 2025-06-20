شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يستولى على 15 منزلا ويحولها لثكنات عسكرية جنوب جنين والان مع تفاصيل الخبر

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلى على 15 منزلا وحولتها لثكنات عسكرية بعد إجبار ساكنيها على إخلائها، خلال عدوانها المتواصل على قرية عنزة جنوب جنين شمال الضفة الغربية، منذ مساء أمس الخميس.

وقال رئيس مجلس قروي عنزة، تيسير صدقة، لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال أجبرت 15 عائلة على إخلاء منازلها تحت التهديد، وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

وأضاف أن قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في القرية، وتحتجز عددا منهم وتنكل بهم، إلى جانب اعتقال عدد من المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عنزة، مساء الخميس، ونشرت فرق المشاة فيها، تزامنا مع اقتحام عدة بلدات وقرى في جنوب جنين منها قباطية وعرابة وميثلون وعجة.