شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تدريجية لخدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية اليوم الجمعة، بدء استعادة خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت بشكل تدريجى فى بعض مناطق جنوب قطاع غزة.

وقالت الشركة في بيان، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" إنه رغم المخاطر الكبيرة والظروف الميدانية الصعبة تواصل طواقم الشركة العمل لإعادة الخدمات في مناطق وسط وجنوب القطاع كافة.

وأكدت، أن استمرار استهداف الشبكة يفقدها كفاءتها، مما قد يتسبب في تعذر صيانتها مستقبلاً وانقطاع الخدمات بشكل كامل، خاصةً في ظل عدم توفر المواد اللازمة للصيانة نتيجة استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، تجدد انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت وسط وجنوب قطاع غزة، نتيجة انقطاع جديد على أحد المسارات الرئيسية بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأكدت الهيئة، أنها تتابع الأمر عن كثب مع شركات الاتصالات المزوّدة للخدمة، وتعمل على تقييم الوضع الفني أولًا بأول، بهدف دعم الجهود الهادفة إلى استعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأمس الخميس، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن "جهود إصلاح كابل الألياف الضوئية (الفايبر) الذي تضرر في غزة تعرقلت، مما تسبب في انقطاع كبير في الاتصالات لليوم الثالث على التوالي"، مشيرا إلى أن إعاقة سلطات الاحتلال لحركة الطواقم التي تم إرسالها لتحديد مكان قطع خط الألياف الضوئية.

وأضاف أن القطع يؤثر على وسط وجنوب غزة، وإلى أن تُحل المشكلة، "سيحرم الناس من المعلومات المنقذة للحياة حول أماكن الحصول على المساعدة، وستظل فرقنا الإنسانية غير قادرة على التنسيق والتنقل بأمان في غزة".

ومنذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه، جراء القصف الإسرائيلي المكثف، أو نفاد الوقود الذي يُستخدم في تشغيل المولدات الكهربائية.