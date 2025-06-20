شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: شهيد فى غارة إسرائيلية على الجنوب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بلبنان بيان أعلن سقوط شهيد في الغارة التي شنتها مسيرة للعدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة العباسية - قضاء صور.

وقد استهدفت طائرة إسرائيلية سيارة في بلدة العباسية الجنوبية.

من جهة ثانية، شن الطيران المسير الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس الخميس غارة على بلدة حولا في جنوب لبنان، حيث فجرت قوات الاحتلال منزلين في بلدتي حولا وميس الجبل في جنوب لبنان بعد توغلها فجر اليوم الجمعة داخل الأراضي اللبنانية، وأقدمت بعدها على الاستيلاء على جرافة من المنزل الذي أقدمت على تفجيره في بلدة ميس الجبل ونقلتها إلى داخل الأراضي المحتلة، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.