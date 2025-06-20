شكرا لقرائتكم خبر عن "كتائب القسام" تعلن تنفيذ عدة عمليات ضد القوات الإسرائيلية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" تمكن مقاتليها من استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور بقطاع غزة.

وقالت القسام في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام قنص جندي صهيوني شرق شارع المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة بتاريخ 06-06-2025".

وفي بيان آخر قالت "كتائب القسام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام تدمير 3 دبابات "ميركفاه" بـ 3 عبوات أرضية شديدة الانفجار ورصد مجاهدونا تناثر بقايا الدبابات في المكان شرق مدينة جباليا شمال القطاع بتاريخ 15-06-2025".

وتواصل القوات الإسرائيلية استهداف المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، في مشهد يومي يتكرر عند نقاط توزيع الغذاء والمياه. بدلا من تأمين طرق الإغاثة، تقوم الطائرات والقناصة الإسرائيليون بإطلاق النار على النازحين، ما يخلف شهداء وجرحى بشكل متعمد، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وفي اليوم الـ94 من استئناف الحرب، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في غزة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت عن مقتل أربعة جنود خلال أسبوع واحد من العمليات داخل القطاع.

وفي ظل هذا التصعيد، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من انهيار الخدمات الصحية، حيث تغرق المستشفيات في الظلام بسبب نفاد الوقود، والمياه توشك على النفاد، فيما باتت سيارات الإسعاف عاجزة عن الوصول إلى الجرحى ونقلهم. ودعت الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية إلى وقف استخدام القوة المميتة حول نقاط توزيع الغذاء، في محاولة للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.