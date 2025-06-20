الجيش الأردني: سقوط طائرة مسيرة وانفجارها بكامل حمولتها

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردني، سقوط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في منطقة الأزرق بعد أن قصرت عن مداها.

وصرح مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية، بأن الطائرة المسيرة سقطت بكامل حمولتها بجوار منزل داخل منطقة سكنية بمنطقة التطوير الحضري محدثة إصابتين لطفلين وأضرارا مادية، وقد سُمعت على إثر ذلك أصوات انفجارات قوية.

وأشار المصدر، إلى أن سبب سقوط الطائرة وفقا لتقديرات خبراء مديرية سلاح الهندسة هو خلل فني لمجموعة التشغيل داخل الطائرة، ما أدى إلى سقوطها وانفجارها بعدما فقدت التوجيه.وأحدث انفجار المسيرة تجويفا في الأرض قطره 3.20 متر وعمقه 90 سم، وعُثر على حطام المسيّرة على بعد 200 متر، وفق المصدر.

وأوضح أن الانفجار أدى إلى تحطم واجهات منزل بعد تناثر شظايا من الطائرة المسيّرة، فيما هُرع إلى الموقع رجال من مديرية الدفاع المدني وفريق من سلاح الهندسة وأفراد من الأجهزة الأمنية لنقل المصابين والتحقيق بالحادثة.ودعت القوات المسلحة الأردنية، المواطنين إلى عدم لمس أو العبث بالأجسام المتناثرة كونها قد تُحدث إصابات بالغة وقد يحتوي بعضها على مواد سامة، مؤكدة ضرورة عدم التجمهر حول أي موقع تسقط فيها أجسام مشبوهة وإبلاغ الجهات المختصة فورا.