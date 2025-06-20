شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدعو للوقوف بوجه الجرائم الإسرائيلية فى غزة وإيقاف آلة الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الحكومة العراقية، المجتمع الدولى إلى الوقوف بوجه الجرائم الإسرائيلية فى غزة والعمل على إيقاف آلة الحرب.

وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة العراقية باسم العوادى - فى بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - : "العراق يجدد إدانته ودعوة العالم أجمع، للوقوف بوجه الجرائم الوحشية التى يرتكبها الكيان الإسرائيلى فى غزّة المنكوبة، وألّا يقف مكتوف الأيدي، أمام تفاقمها المستمر".



وأضاف: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تجاوز عدد الضحايا ثمانين شهيداً، والمئات من الجرحى جراء استمرار القصف والاستهداف الوحشى للشعب الفلسطيني، من بينها الجرائم التى استهدفت جموع المدنيين عند نقاط توزيع المساعدات الإنسانية، الباحثين عن سدّ رمق مئات الآلاف من العوائل التى تعانى من غياب أبسط مقوّمات الحياة فى غزّة وهى تواجه الإبادة الجماعية".



وتابع: "ونعيد التذكير بأصل المشكلة التى مكّنت العدوان من ارتكاب جرائمه الآثمة، المتمثلة بعدم قدرة المجتمع الدولى فى الإيفاء بالتزاماته إزاء الحق الفلسطيني، وسكوته على تمادى الكيان بعدوانه وإصراره على توسيع نطاقها، دون أى رادع".



وأشار إلى أن "الحكومة العراقية تؤكد أهمية التعجيل بالسماح للمساعدات الإنسانية، ومواد الإغاثة بالدخول إلى أراضى القطاع، وإدانة العالم لاستخدام سلاح التجويع ضدّ العزّل المدنيين"، وتكرر "دعوتها لكل الهيئات الأممية والمنظمات العالمية، ودول العالم الكبرى، أن تتولى مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية عبر العمل على إيقاف آلة الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023".