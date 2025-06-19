شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من كارثة فى غزة مع نفاد إمدادات الوقود الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع مرور أكثر من 100 يوم على الحصار الإسرائيلى الكامل للوقود فى غزة، حذرت وكالات الأمم المتحدة التى لا تزال تعمل فى القطاع الُمدمر، اليوم /الخميس/، من أن الخدمات الحيوية على بعد "ساعات" فقط من التوقف.



وقالت أولجا تشيريفكو من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن مضخات المياه توقفت فى أحد مواقع النازحين هناك يوم الأربعاء "لعدم وجود وقود"، بحسب الموقع الرسمى للأمم المتحدة.



وحذرت خلال تصريحات لها لتلفزيون الأمم المتحدة من احتمالية حدوث كارثة فى ظل إغلاق المزيد من المرافق إذا لم يدخل الوقود أو لم يتم استرداد المزيد من الوقود على الفور.



وفى آخر تحديث لها بشأن الطوارئ، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنه بدون دخول الوقود الفورى أو الوصول إلى الاحتياطيات، ستتوقف 80% من وحدات العناية المركزة الحيوية فى غزة، الضرورية للولادات والحالات الطبية الطارئة.



وأوضحت تشيريفكو أن البحث عن الطعام يمثل تحديا يوميا لأهالى القطاع اليائسين بشكل متزايد الذين "ينتظرون الطعام ببساطة ويأملون فى العثور على شيء حتى لا يشاهدوا أطفالهم يتضورون جوعًا أمام أعينهم".



وأضافت: "تحدثت مع امرأة قبل يومين أخبرتنى أنها ذهبت مع صديقة لها حامل فى شهرها التاسع على أمل العثور على بعض الطعام، وبطبيعة الحال، لم يتمكنوا من ذلك لأنهم كانوا خائفين جدًا من دخول المناطق التى قد تحدث فيها حوادث مثل تلك التى تم الإبلاغ عنها خلال الأيام القليلة الماضية".