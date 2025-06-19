شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبنانى يؤكد تمسك بلاده بالاستقرار ورفض الانجرار إلى الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام، تمسك بلاده بخيار الأمن والاستقرار، ورفض الانجرار إلى الحرب الدائرة فى الإقليم.



وشدد سلام خلال لقائه المبعوث الأمريكى الخاص توم باراك، حسبما ذكر التلفزيون اللبناني، على أن الحكومة اللبنانية عازمة على مواصلة تنفيذ خطتها الإصلاحية وعلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.



كما شدد أهمية دور اليونيفيل واستمراره لضمان تطبيق القرار 1701، وطالب بمساعدة لبنان فى الضغط على إسرائيل من أجل انسحابها الكامل من الأراضى اللبنانية المحتلة".



وأطلع سلام المبعوث الأمريكى على الخطوات التى قامت بها الحكومة والتنسيق المستمر مع الجانب السورى لمعالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها ضبط الحدود بين البلدين، تمهيدا للوصول إلى ترسيم الحدود.