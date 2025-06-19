شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 55,706 وإصابة 130,101 منذ بدء العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 55,706، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر 2023.



وأضافت المصادر ذاتها، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم/الخميس/، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 130,101، منذ بدء العدوان، فى حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.



وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 69 شهيدا، و221 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضى بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 5,401 شهيد، و18,060 إصابة.



وأكدت المصادر، أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء منتظرى المساعدات منذ صباح اليوم وحتى اللحظة بلغت 12 شهيدا، وأكثر من 172 إصابة.

ولفتت إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفى الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.