شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الأطفال يشكلون نصف الأشخاص المحتاجين للمساعدة الإنسانية بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الوضع الإنسانى المتردى فى السودان يُلقى بظلاله على الأطفال بشكل خاص، وجدد دعوته لوقف الأعمال العدائية وإتاحة وصول دون عوائق، للمساعدات الإنسانية كي يتسنى للمنظمات الإنسانية وشركائها توسيع نطاق الدعم، على الرغم من النقص الهائل في التمويل.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "دوجاريك"، إن الأطفال يشكلون نصف الأشخاص المحتاجين للمساعدة الإنسانية في السودان والبالغ عددهم 30 مليون شخص، ويشكلون كذلك نصف النازحين بسبب النزاع منذ أبريل 2023 والبالغ عددهم 12 مليونا.

وأضاف "دوجاريك" قائلاً: إن العاملين في المجال الإنساني على الأرض يُحذرون من أن الأطفال في حاجة ماسة إلى خدمات الحماية، "ولكن بسبب النقص الحاد في التمويل، لم يتم الحصول سوى على أقل من 18% من هذا الدعم حتى هذه اللحظة من هذا العام".

وأشار إلى أن تمويل أنشطة حماية الطفل لا يتجاوز 3%، مع وجود فجوة تُقدر بـ 88 مليون دولار عن المبلغ المطلوب، مضيفا: "يواجه الأطفال المنفصلون عن أسرهم مخاطر متزايدة من الإيذاء والاستغلال والصدمات النفسية".

وقال "دوجاريك" إن انتشار الأمراض أثر بشكل كبير على أطفال السودان، وأشار إلى أنه منذ تفشي الكوليرا في البلاد في يوليو الماضي، تم رصد أكثر من 80 ألف حالة اشتباه بالإصابة، وأكثر من ألفي حالة وفاة بينها نحو 7,300 حالة إصابة وأكثر من مئتي حالة وفاة بين الأطفال دون سن الخامسة وحدهم.

وأضاف أن هناك انخفاضا في الإبلاغ عن الحالات الجديدة في ولاية الخرطوم، التي شهدت الشهر الماضي 15 ألف حالة اشتباه بالإصابة.

ومع ذلك، حذر من أن قلة الإبلاغ "قد تخفي الحجم الحقيقي لتفشي المرض"، مضيفا أنه تم تأكيد حالات أيضا في جنوب دارفور ونهر النيل وولايات أخرى.

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، إلى انطلاق حملة تطعيم ضد الكوليرا، في ولاية الخرطوم في 10 يونيو، واستمرت لمدة عشرة أيام، بدعم من منظمة الصحة العالمية واليونيسف، بهدف الوصول إلى 2.6 مليون شخص تبلغ أعمارهم عاما واحدا على الأقل.

وقال "دوجاريك" إن السودان يواجه أيضا تفشيا في مرض الحصبة، ومنذ بداية هذا العام، تم تسجيل أكثر من 2,200 حالة اشتباه بالإصابة، بينها خمس وفيات، وكان أكثر من 60% من هذه الحالات بين الأطفال دون سن الخامسة.

وأضاف أن شركاء الأمم المتحدة في مجال الصحة يستجيبون، "ولكن كما هو الحال مع الاستجابة المستمرة للكوليرا، فإن فجوات في البيانات المتعلقة بحالات المرض، بالإضافة إلى النقص الحاد في اللقاحات والإمدادات والكوادر المدرَبة تعيق جهودهم".