شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: أكثر من 67 ألف مستفيد من مراكز حفظ الأمتعة بالمسجد الحرام خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للعناية بشئون الحرمين اليوم الخميس، عن استفادة أكثر من 67 ألف شخص من مراكز حفظ الأمتعة، بالإضافة إلى أكثر من 238 ألفا من خدمة العربات بالمسجد الحرام خلال موسم الحج هذا العام.

وذكرت الهيئة - وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية" السعودية - "أن الخدمات ساهمت في توفير الراحة للحجاج مما مكنهم من أداء المناسك بسهولة ويسر".

وأضافت أن المراكز المجهزة تعمل بأنظمة ذكية ومتطورة، بهدف تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين وتمكينهم من أداء عباداتهم دون عناء حمل الأمتعة، وذلك ضمن رؤية شاملة تقدمها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الميدانية من خلال التحول الرقمي، وتوفير بيئة آمنة تمكن الزائرين من التفرغ للعبادة بكل طمأنينة.