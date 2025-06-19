شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: سقوط مسيرة بمنطقة أبو نصير وأضرار بسيارة ومظلة انتظار حافلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مديرية الأمن العام في الأردن، إنه وردت صباح اليوم عدّة بلاغات حول سقوط أجسام في عدد من محافظات المملكة تم التعامل معها جميعاً.

وأضافت أنّ إحدى تلك البلاغات كانت في منطقة أبو نصير، إذ تم التحرك للمكان وتبيّن عند الوصول سقوط مسيّرة بالقرب من محال تجارية، وتسببت بأضرار بإحدى السيارات، وفي مظلة لانتظار الحافلات، بينما لم يتم تسجيل أيّة إصابات بالأرواح، وباشرت الأجهزة الأمنيّة والعسكرية المختصّة التعامل والتحقيق في الحادثة .

وجددت مديرية الأمن العام الأردنية تحذيرها بضرورة عدم الاقتراب من أيّة أجسام غريبة، والتي قد تكون خطرة جداً، وضرورة التعاون بالإبلاغ المباشر عنها في حال مشاهدتها على هاتف الطوارئ الموحد 911، وفتح المجال أمام الأجهزة المختصّة للتعامل والتحقيق.