شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل اقتحام مخيم بلاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس لليوم الثاني على التوالي، وسط عمليات مداهمة واسعة لمنازل المواطنين وفرض إغلاق وحصار كامل على المخيم.

وداهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل بالمخيم وسرقت أموالًا ومصاغًا ذهبيًا من عدد من البيوت، ونكلت بأصحابها، كما اتخذت بعض المنازل نقاطًا لها بعد طرد العائلات منها.

وذكر أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المخيم وحاراته، وأغلقت مداخله ومنعت حركة المواطنين، كما عرقلت وصول طواقم الإسعاف داخل المخيم لإجلاء الإصابات أو الحالات المرضية.

وكان الهلال الأحمر، قد أعلن يوم أمس تعامله مع إصابة 16 مواطنا برضوض، عقب اعتداء جيش الاحتلال عليهم بالضرب في المخيم.