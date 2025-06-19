شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة الدولية: فقدان 60 مهاجرا غير شرعي في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الهجرة الدولية فقدان 60 مهاجرا غير شرعي على الأقل في البحر المتوسط في حادثي غرق قبالة سواحل ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية .

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان بلبيسي - في تصريح أورده تليفزيون "الوسط" الليبي- إنه وسط مخاوف من مقتل العشرات، وشعور عائلات بأكملها بالمعاناة والألم، تحث المنظمة مجددا المجتمع الدولي على تكثيف عمليات البحث والإنقاذ، وضمان نزول آمن ومنظم للناجين.

وأشارت المنظمة إلى فقدان 21 شخصا على الأقل في حادث غرق قارب يقلهم يوم الثاني عشر من يونيو الجاري قرب ميناء طرابلس، ولم يعثر سوى على خمسة أشخاص فقط.

وذكرت أن حادث الانقلاب الثاني وقع في الثالث عشر من يونيو الجاري على بعد 35 كم فقط من ميناء طبرق، حيث جرى فقدان 39 مهاجرا والعثور على ناج واحد فقط أنقذه صياد في المنطقة.

وأحصت المنظمة الدولية وفاة 743 مهاجرا منذ بداية العام الجاري أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.