شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تشارك في أعمال منتدى (أوفيد) بفيينا لتحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت سلطنة عُمان في أعمال المنتدى السنوي لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) لعام 2025، والذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا تحت شعار "تحوّل يمكّن مستقبلنا"، وذلك بوفد ترأسه عبدالله بن سالم بن عبدالله الحارثي وكيل وزارة المالية.

وناقش المنتدى محاور رئيسة شملت تمويل المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة، والتحولات المستدامة لاقتصادات الدول النامية وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ، والممكنات الرقمية لبناء اقتصادات مرنة.

وعلى هامش المنتدى، عقد رئيس الوفد العُماني عددًا من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولي صندوق أوبك للتنمية الدولية وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتم توقيع اتفاقيتين بين عُمان وصندوق (أوفيد)، الأولى لتمويل تنفيذ مشروع طريق (خصب - دبا - ليما) "طريق السُّلطان فيصل بن تركي"، والاتفاقية الثانية "الإطارية" لتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان و(أوفيد) لمدة خمس سنوات.

كما تم توقيع اتفاقية بين الحكومة العُمانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تصريف المياه السطحية في المنطقة الاقتصادية بمحافظة البريمي؛ للإسهام في حماية المنشآت السياحية والصناعية والزراعية، وتنفيذ شبكة متكاملة من القنوات المفتوحة، وإقامة حواجز مائية فعالة وإنشاء برك للحصاد المائي.