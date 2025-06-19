شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن سماع دوى انفجار فى مدينة كاشان وسط إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت وسائل أنباء إيرانية خبر يفيد سماع دوى انفجارات فى مدينة كاشان وسط إيران فجر اليوم الخميس.

وكانت أنظمة الدفاعات الجوية الإيرانية قد اعترضت مسيرة فوق ضواحى طهران، بالتزامن مع إعلان سلاح الجو الإسرائيلى شنه لضربات جوية ضد عدة مواقع فى الجمهورية الإسلامية.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها السابع، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضي على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".