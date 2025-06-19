شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الأردن والمغرب يبحثان هاتفيًا التصعيد في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وتداعياته.



وأكّد الوزيران، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأربعاء، ضرورة تكاتف الجهود لإنهاء التصعيد وحماية المنطقة وأمنها من تبعاته.