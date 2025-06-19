شكرا لقرائتكم خبر عن "نيوزويك": إسرائيل تسحب قوات من غزة وتنفي وجود نقص في صواريخ "آرو" الاعتراضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، اليوم /الأربعاء/ أن إسرائيل سحبت بعض قواتها من قطاع غزة وتركز على تعزيز القوات على حدودها الشمالية والشرقية مع دخول حربها مع إيران يومها السادس.



وأشارت المجلة إلى أن القوات الإسرائيلية سحبت قواتها من إحدى الفرق الرئيسية في غزة، وأبقت على أربع فرق في القطاع، إذ يعمل الجيش الإسرائيلي على تعزيز دفاعاته على طول الحدود مع لبنان والأردن.

ولفتت "نيوزويك" إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يؤكد حتى الآن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى حملة القصف الإسرائيلية لإيران، وأن زعماء الحزب الجمهوري منقسمون بشأن التدخل الأمريكي، بينما يحاول نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس طمأنة المتشككين.



وقال مسئول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم، إن إسرائيل تعاني الآن من نقص في صواريخ "آرو" الاعتراضية، وإن الولايات المتحدة كانت على علم بهذه الأزمة منذ شهور.

وفي المقابل، قال مصدر إسرائيلي لـ"نيوزويك" إن التقارير التي أفادت بأن إسرائيل تواجه نقصًا حادًا في صواريخ "آرو" الاعتراضية "غير صحيحة".