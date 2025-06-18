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بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على "وقع الأحمر"

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بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على "وقع الأحمر"

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القاهرة - سامية سيد - أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، على وقع الأحمر، إذ سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعًا بنسبة 1,18 %، ليستقر بذلك عند 17.865,27 نقطة.
من جانبه، سجل مؤشر MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، خسارة بنسبة 1,29% إلى 1.458,76 نقطة؛ فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 1,06 % إلى 1.234,55 نقطة.
بدوره سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تراجعا بنسبة 1,19 % إلى 1.733,02 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على خسارة بنسبة 1,28 % إلى 16.966,95 و15.145,82 نقطة، على التوالي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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