شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت: نأمل في خفض التصعيد بالمنطقة وجهودنا الدبلوماسية لم تتوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، إن جهود الدبلوماسية الكويتية متواصلة إقليميا ودوليا ولم تتوقف منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على إيران.



وأضاف اليحيا، في مداخلة مع قناة الأخبار التابعة لتلفزيون الكويت، اليوم الأربعاء، أن الكويت، بوصفها رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، بادرت منذ اليوم الأول للتصعيد بعقد اجتماع مرئي (فيديو كونفراس) مع وزراء خارجية دول المجلس بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس وأصدرنا بيانا موحدا يدين العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت إيران مع الاستمرار في الدفع نحو عودة إيران إلى طاولة المفاوضات والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد في المنطقة.



وفيما يتعلق برصد أي تسريبات إشعاعية جراء القصف الإسرائيلي لمواقع نووية إيرانية، قال وزير خارجية الكويت إن بلاده تعمل ضمن إطار خليجي جماعي لرصد أي مؤشرات إشعاعية محتملة قد تنتج عن التصعيد، مؤكدا أن كل المؤشرات الحالية تشير إلى عدم رصد أي إشعاعات والوضع تحت المتابعة الدقيقة.

وفيما يتعلق بوضع المواطنين الكويتيين في إيران، أكد عبدالله اليحيا، عدم تسجيل أي حالة إصابة بين المواطنين الكويتيين الموجودين في إيران منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية يوم الجمعة الماضية وحتى اليوم الأربعاء.



وقال الوزير إن دولة الكويت تولي سلامة المواطنين الكويتيين المتواجدين في الخارج أولوية قصوى لاسيما على ضوء التطورات الجارية بالمنطقة، مضيفا أن وزارة الخارجية قد بدأت فعليا عملية حصر أعداد المواطنين الكويتيين في إيران في العاصمة طهران وفي مدينتي مشهد وقم، وقد قمنا بالتواصل المباشر مع جميع المواطنين المتواجدين في هذه المدن وجرى حصر أعدادهم وبدء نقلهم عند أول فرصة ممكنة ومن أقرب نقطة عبور برا من خلال الحدود الإيرانية العراقية، مستطردا أن "عملية الإجلاء بدأت عبر نقل المواطنين إلى تركمانستان ومنها إلى العاصمة التركمانية تمهيدا لترتيب عودتهم إلى البلاد".



وفيما يتعلق بالخدمات القنصلية، قال الوزير اليحيا إن "دولة الكويت تدير بعثتها من طهران فقط في حين أن هناك بعض الدول الخليجية لديها قنصليات عامة في مشهد وقم؛ مما يعزز من تغطية الخدمات القنصلية للمواطنين الخليجيين المتواجدين في إيران إذ نعمل كفريق خليجي موحد والمواطن الخليجي اليوم يحظى بدعم مباشر من أقرب سفارة أو قنصلية في أي مدينة إيرانية يتواجد بها".