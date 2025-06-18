شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وألمانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم /الأربعاء/، مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي-رادوفان، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي بين البلدين، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها.



وأكد الجانبان أهمية المضي في منهجية واضحة ومؤسساتية لترجمة علاقات الصداقة بين الأردن وألمانيا تعاونا اقتصاديا وتنمويا، بما في ذلك من خلال القطاع الخاص، وأشارا إلى أهمية متابعة مخرجات الاجتماع الذي عقده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع ممثلي مؤسسات اقتصادية حكومية ورؤساء تنفيذيين وممثلي شركات ألمانية، لزيادة التعاون الثنائي خلال زيارته لألمانيا إبريل الماضي، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الأردن (بترا).



وبحث الوزيران قضية اللاجئين، مؤكدين ضرورة استمرار توفير الدعم لهم وللدول المستضيفة ولمنظمات الأمم المتحدة المعنية بمساعدتهم.

وأعرب الصفدي عن شكره لألمانيا على دعمها لعملية التنمية الاقتصادية في الأردن وبمشاريع حيوية في قطاع المياه، وكذلك دعمها للاجئين السوريين في الأردن، ولمساعدة الأردن على تقديم الخدمات الحيوية التي تضمن العيش الكريم لهم إلى حين توفر ظروف عودتهم الطوعية إلى بلدهم، مثمنا دعم ألمانيا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).