شكرا لقرائتكم خبر عن استُشهاد وإصابة 27 فلسطينيا بينهم طفل في قصف إسرائيلي بوسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد وأصيب 27 فلسطينيًا، اليوم /الأربعاء/، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم البريج وسط قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 7 مواطنين استشهدوا، بينهم طفل، وأصيب 20 آخرون، في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في مخيم البريج.



وأشارت إلى أنه تم نقل 3 شهداء إلى مستشفى العودة، فيما جرى نقل 4 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 55 ألفًا و637 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 129 ألفًا و880 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.